Джигурда заявил, что они с Волочковой тянут вертикаль русской души

Актер добавил, что публика просто не видела балерину у алтаря, когда та со слезами обращается к Богородице. В этот момент артистка очень кроткая и красивая, но снимать себя не разрешает, отметил Джигурда. Волочкова говорит, что это слишком интимно, пояснил шоумен.