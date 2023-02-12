Джигурда заявил, что они с Волочковой тянут вертикаль русской души

Актер и шоумен Никита Джигурда ответил на критику, которая часто звучит в его адрес и в адрес балерины Анастасии Волочковой. По словам артиста, они с подругой «тянут вертикаль русской души».
Джигурда и Волочкова нередко выкладывают в Сеть видео, на которых ведут себя слишком нескромно. Например, звезды не стесняются исполнять интимные танцы на камеру в нижнем белье.
Из-за этого знаменитостей нередко обвиняют в непристойном поведении. Однако шоумен утверждает, что таким образом они с балериной делают вклад в становление русской души.
«Мы в шоу-бизнесе, вроде, балагурим, но мы тянем эту вертикаль души и духа. Русской души — буйной и вместе с тем покорной», — заявил Джигурда на совместной пресс-конференции с Волочковой.
Актер добавил, что публика просто не видела балерину у алтаря, когда та со слезами обращается к Богородице. В этот момент артистка очень кроткая и красивая, но снимать себя не разрешает, отметил Джигурда. Волочкова говорит, что это слишком интимно, пояснил шоумен.
«Бог поругаем не бывает, а мы реально себе доказали, что мы дети божьи и боги, как и вы все», — подытожил артист.
Балерина заявила, что ее критика не волнует. Волочкова подчеркнула, что грязь, которую бросает человек, остается в его руках и не долетает до адресата, передает Пятый канал.