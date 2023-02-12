Эвелина Бледанс высказалась о своем попадании в санкционный список Украины

Актриса Эвелина Бледанс прокомментировала санкции, которые ввел против нее Киев. По словам артистки, эти ограничения никак на ней не отразились.
Знаменитость отметила, что санкции Украины не затронули ни ее обычную жизнь, ни профессиональную деятельность. Бледанс, с ее слов, больше обеспокоена своим самочувствием и здоровьем сына.
Актриса находится на Бали, где проходит ретрит, работая над душой и телом. На Украину артистка все равно не собирается.
«Все эти истории со списками… Что, кому-то нечем заняться?» — высказалась Бледанс в комментарии «АиФ».
Напомним, украинские власти внесли более сотни лиц в санкционный список, составленный в начале января. В него попали многие российские деятели культуры и шоу-бизнеса, например, певцы Сергей Лазарев и Филипп Киркоров.