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Более 250 тысяч человек призвали Шольца инициировать переговоры России и Украины

Политика
Более 250 тысяч человек призвали Шольца инициировать переговоры России и Украины

Более 250 тысяч граждан выступили против оказания помощи Украине. Они поставили свои подписи в петиции, которая содержала соответствующий призыв к канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Активисты потребовали от действующего немецкого руководства остановить передачу оружия украинскому государству. Помимо этого, люди настоятельно попросили у официального Берлина инициировать переговорный процесс Москвы и Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что он оказывает давление на Шольца в вопросе поддержки собственной страны. Такое заявление глава государства сделал в недавнем интервью для Der Spiegel.
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