Более 250 тысяч граждан выступили против оказания помощи Украине. Они поставили свои подписи в петиции, которая содержала соответствующий призыв к канцлеру Германии Олафу Шольцу.
Активисты потребовали от действующего немецкого руководства остановить передачу оружия украинскому государству. Помимо этого, люди настоятельно попросили у официального Берлина инициировать переговорный процесс Москвы и Киева.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что он оказывает давление на Шольца в вопросе поддержки собственной страны. Такое заявление глава государства сделал в недавнем интервью для Der Spiegel.