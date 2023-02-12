Жители Стамбула с ужасом ждут разрушительного землетрясения в городе

Разрушительное землетрясение может произойти в Стамбуле в ближайшее время. Местные жители беспокоятся за свои дома и близких.
Сейсмологи полагают, что мощные подземные толчки на территории Турции скоро повторятся. На этот раз катаклизм обрушится на Стамбул, расположенный на границе тектонических плит, передает «Московский комсомолец».
«Наша жизнь равна беспокойству», — заявила одна из жительниц Стамбула.
«В целом я доверяю своему зданию, но я не уверена, что оно выдержит очень сильное землетрясение. И, конечно, у меня есть опасения из-за возраста моего здания», — отметила другая женщина.
Многие жители Стамбула обеспокоены в связи с большим возрастом своих домов. Во время недавнего землетрясения в основном разрушились здания, построенные до 2000 года.