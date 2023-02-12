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Политолог Брутер: европейские элиты — это продолжение американского мира

Весь мир
Политолог Брутер: европейские элиты — это продолжение американского мира

Правящие элиты государств ЕС зависимы от Вашингтона экономически, стратегически и психологически. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился политолог Владимир Брутер.

Заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал поддержку Брюсселем Украины и предрек Европе полное подчинение американскому диктату. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политолог Владимир Брутер рассказал о взаимоотношениях ЕС с Соединенными Штатами. Представители «Старого Света» не заботились об обеспечении суверенитета.

«Элита, сформировавшаяся в Европе после Второй мировой войны, — это продолжение американского мира. Кроме того, в стратегическом плане, касательно вооружений, Европа все это время отдыхала и пыталась тратить деньги на социальное равновесие, а не на развитие своей самостоятельности», — отметил эксперт.

Собеседник указал на подчиненное положение ЕС относительного заокеанского «партнера». Белый дом диктует собственный курс континентальным правительствам.

«Элиты, которые сейчас есть в Европе, гораздо слабее, чем те, кто были двадцать лет назад. Они политически, экономически, стратегически и психологически полностью зависимы от того, какие решения принимают в Вашингтоне», — констатировал Брутер.

Эксперт обратил внимание на опубликованную книгу бывшего премьер-министра Японии, убитого 8 июля 2022 года. В ней он повествует об утверждении американской диктатуры в западном сообществе.

«Если взять недавние мемуары Синдзо Абэ, то он показывает, что Вашингтон очень легко продавливает все нужные ему решения и фактически не встречает сопротивления со стороны европейских элит», — подытожил Брутер.

Ранее представитель Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что суверенные Иран и КНДР достойны уважения. Сенатор полагает возможным развитие конструктивных отношений между Москвой и данными государствами.
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