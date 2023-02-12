Замороженные Credit Suisse активы РФ превысили официальную сумму блокировки в Швейцарии

Швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на сумму 17,6 млрд франков (более 19 млрд долларов). Объем этих средств значительно превышает официальные данные по заблокированному на территории страны российскому имуществу (7,5 млрд франков), сообщили газеты Le Temps и Sonntags Zeitung.
Издания уточняют, что на замороженные банком активы приходится треть всех российских активов, задекларированных в Швейцарской Конфедерации. При этом лишь 4 млрд франков из этой суммы принадлежат лицам, включенным в швейцарский санкционный список.
Остальные 13,6 млрд франков — средства, которыми владеют россияне, попавшие под ограничения в других государствах, а также Банк России и государство. Заморозка активов стала возможной, поскольку Швейцария, не входящая в Евросоюз, ранее поддержала антироссийские санкции.