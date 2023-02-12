Tencent: обещание Сунака о подготовке пилотов ВСУ напугало командование ВВС Великобритании

Однако по мнению издания, британским военным волноваться не стоит, так как все заявления Сунака о подготовке украинских пилотов являются лишь дипломатической уловкой, призванной «осчастливить» Зеленского. Максимум на что пойдет Великобритания — это организация теоретических курсов для пилотов ВСУ, считают эксперты Tencent.