Tencent: обещание Сунака о подготовке пилотов ВСУ напугало командование ВВС Великобритании

Командование Королевских ВВС Великобритании было напугано решением премьер-министра Риши Сунака начать подготовку пилотов ВСУ. Такое обещание британский премьер дал в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. Об этом пишет китайское издание Tencent, сообщает «ПолитРоссия».
Издание обращает внимание, что еще летом 2022 года начали появляться сообщения о том, что британские ВВС испытывают большие проблемы с подготовкой пилотов истребителей. Сложности были связаны с технической неисправностью большинства самолетов, а также нехваткой квалифицированных инструкторов.
«Кажется, что Зеленский многое выиграл от этой попрошайнической поездки. Самое главное, что он получил личное обещание Сунака, что Британия будет готовить летчиков для Украины. Однако обещание напугало руководство Королевских ВВС», — пишет Tencent.
Однако по мнению издания, британским военным волноваться не стоит, так как все заявления Сунака о подготовке украинских пилотов являются лишь дипломатической уловкой, призванной «осчастливить» Зеленского. Максимум на что пойдет Великобритания — это организация теоретических курсов для пилотов ВСУ, считают эксперты Tencent.