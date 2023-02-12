Участники экстремального зимнего марафона «Полюс холода» поделились эмоциями после забега

Любители спорта из Республики Саха приняли участие в IV зимнем экстремальном марафоне «Полюс холода — Оймякон». Бегуны преодолели дистанции от пяти до 42 километров при температуре воздуха -50°C.
Соревнования прошли в Оймяконском районе Якутии, где лютые морозы привычны для местного населения. Более 90 участников из разных возрастных групп преодолели дистанции в 5, 10, 21 и 42 километра. На прохождение самой длинной трассы выделялось шесть часов.
«Я рассчитывал пробежать за 40 минут. Бегал я каждую неделю, шесть раз в неделю тренировался, на трассе бегал», — рассказал победитель на дистанции 10 километров Василий Филиппов.
Экстремальная температура не помешала участникам забега получить удовольствие от соревнования.
«Здесь совсем другой воздух и совсем другая энергетика. Это просто прекрасно», — отметила спортсмен-любитель Любовь Ефремова.
Зимний марафон «Полюс холода» проводится в Республике Саха в четвертый раз. Цель мероприятия — популяризация здорового образа жизни, а также привлечение внимания туристов. В соревновании приняли участие не только жители Якутии, но и бегуны из Удмуртии, Владимирской и Тверской областей.