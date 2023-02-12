Участники экстремального зимнего марафона «Полюс холода» поделились эмоциями после забега

Зимний марафон «Полюс холода» проводится в Республике Саха в четвертый раз. Цель мероприятия — популяризация здорового образа жизни, а также привлечение внимания туристов. В соревновании приняли участие не только жители Якутии, но и бегуны из Удмуртии, Владимирской и Тверской областей.