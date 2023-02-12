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Лавров: Запад «уходит в кусты» при разговоре о демократии на международном уровне

Политика
Лавров: Запад «уходит в кусты» при разговоре о демократии на международном уровне

Западные страны «уходят в кусты», когда речь заходит о демократии на международной арене. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам дипломата, ООН была основана на принципе суверенного равенства между странами. Однако у США и их партнеров нет уважения к этому. Они считают себя превыше всего.

«Как только начинается разговор о демократии на международной арене, то западники сразу "уходят в кусты"», — сказал Лавров в интервью к уроку «Разговор о важном».

Ранее сообщалось, что глава МИД России обвинил Соединенные Штаты в попытках сделать из Киева врага Москвы.
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