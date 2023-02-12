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Нарядившаяся в мини-платье Бондарчук поздравила мужа с днем рождения

Шоу-бизнес
Нарядившаяся в мини-платье Бондарчук поздравила мужа с днем рождения

Модель, телеведущая и светская львица Светлана Бондарчук поздравила с днем рождения мужа — дизайнера Сергея Харченко. Ради важной даты знаменитость нарядилась в черное мини-платье.

Бондарчук опубликовала в соцсетях видео, снятое на праздновании дня рождения мужа. Модель показала, как несет супругу огромный торт. В конце видео Харченко задувает свечи.

«Сережа! Я тебя люблю! С днем рождения!» — подписала ролик светская львица.
Нарядившаяся в мини-платье Бондарчук поздравила мужа с днем рождения

Праздник прошел хоть и скромно, но не без звездных гостей. Например, на вечеринке присутствовали певец и композитор Владимир Пресняков и его жена — певица Наталья Подольская.

Подписчики Бондарчук присоединились к поздравлениям в адрес ее мужа. Теплые слова для Харченко оставили певица Валерия и жена певца Олега Газманова Марина.

Напомним, модель вышла замуж за дизайнера летом 2020 года. До встречи с Харченко светская львица была замужем за режиссером Федором Бондарчуком, от которого у нее есть уже взрослые сын и дочь.

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