Более четырех тысяч школьников развернули огромную георгиевскую ленту в Краснодаре

Георгиевскую ленту длиной 1,2 километра развернули в Краснодаре в честь 80-летия освобождения города от фашистов. В акции приняли участие около четырех тысяч школьников.
Мероприятие прошло напротив памятника «Защитникам рубежей Отечества». Ребята с лентой в руках выстроились на тротуаре от улицы Игнатова до улицы имени Благоева. В акции приняли участие учащиеся семи образовательных учреждений города.
«Идея развернуть огромную Георгиевскую ленту — символ героизма, родилась в 2017 году. Сначала в ней принимали участие несколько классов нашей школы, затем присоединились и другие учащиеся образовательных учреждений», — рассказала директор школы № 52 Татьяна Стрельцова.
Фашистские захватчики в течение шести месяцев держали жителей Краснодара в оккупации. Освободить город удалось в феврале 1943 года, однако около 13 тысяч местных жителей погибли.