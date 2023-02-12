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Министр спорта Австралии призвала допустить россиян к ОИ-2024 в нейтральном статусе

Спорт
Министр спорта Австралии призвала допустить россиян к ОИ-2024 в нейтральном статусе

Министр спорта Австралии Аника Уэллс поддержала предложение МОК допустить россиян и белорусов к участию в парижской Олимпиаде под нейтральным флагом.

Аника Уэллс считает, что МОК должен проявить уважение к правам человека и допустить российских и белорусских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года. Соответствующее мнение она озвучила в разговоре с журналистами издания SBS.

«Мы поддерживаем план МОК по изучению возможности допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в строгих условиях нейтралитета», — подчеркнула глава Минспорта Австралии.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее в МОК пообещали рассмотреть возможность допуска к участию в Играх россиян и белорусов в нейтральном статусе.
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