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Более 65% жителей Польши заявили о негативном отношении к беженцам с Украины

Общество
Более 65% жителей Польши заявили о негативном отношении к беженцам с Украины

Поляки за последние полгода стали заметно хуже относиться к украинским беженцам. Об этом свидетельствуют результаты проведенного исследования.

На вопрос о том, изменилось ли у граждан отношение к вынужденным переселенцам, четверть респондентов ответили положительно. При этом 68% человек заявили, что они стали хуже относиться к беженцам с Украины, рассказал доктор Роберт Станишевски в интервью Rzeczpospolita.

Исследование провели аналитики факультета политологии и международных исследований Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академии в Варшаве. Суть эксперимента — определить восприятие поляками беженцев с Украины.
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