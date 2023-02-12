Более 65% жителей Польши заявили о негативном отношении к беженцам с Украины

На вопрос о том, изменилось ли у граждан отношение к вынужденным переселенцам, четверть респондентов ответили положительно. При этом 68% человек заявили, что они стали хуже относиться к беженцам с Украины, рассказал доктор Роберт Станишевски в интервью Rzeczpospolita.