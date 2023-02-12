Египетские магазины duty free начали работать по новым правилам

Власти Египта напомнили туристам о новых правилах работы магазинов duty free в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе.
Теперь путешественники могут приобрести до двух литров алкоголя и столько же блоков сигарет при предъявлении паспорта. При этом им придется оплатить таможенный сбор в размере 1% от стоимости спиртного (не менее 13 долларов за литр).
«В Хургаде и Шарм-эль-Шейхе функционируют городские магазины duty free, в которых можно совершить покупки в течение 48 часов (два дня, включая день прилета) после прибытия в Египет при предъявлении паспорта со штампом о въезде», — добавили представители турфирм.
При этом в Египет запрещен ввоз крепкого алкоголя в объеме более одной бутылки на человека. При выходе из аэропорта пассажирам придется просканировать свой багаж. Излишки алкоголя будут изъяты.