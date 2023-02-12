Российский турист назвал соотечественникам лучшее место для отдыха в Таиланде

Необходимо отказаться от одноэтажных бунгало около океана или джунглей, предупредил российский турист и сообщил, где лучше останавливаться в Таиланде.
Королевство известно своим жарким влажным климатом, который является прекрасным рассадником специфической живности. Выбирая бунгало в джунглях путешественники рискуют встретиться с различными опасными существами, предупредил россиянин в своем блоге на платформе «Дзен».
«Могут не на словах столкнуться с непрошенными гостями, которые не всегда бывают милыми крабиками или попугаями, а частенько это очень неприятные и даже ядовитые тропические существа, встреча с которыми не сулит ничего хорошего», — сообщил турист.
Минимизировать встречи с местными представителями фауны помогут многоэтажные отели. Однако гостиницы не гарантируют защиту от насекомых и прочих неприятных соседей.