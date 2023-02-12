Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Были молодыми и перспективными: ФАН вспоминает спортсменов, ушедших из жизни во время соревнований

Спорт
Были молодыми и перспективными: ФАН вспоминает спортсменов, ушедших из жизни во время соревнований

Накануне футбольный матч в Бельгии закончился весьма трагично. Скоропостижно скончался 25-летний вратарь команды «Винкель спорт» Арне Эспил. Голкипер потерял сознание после того, как отбил удар противника. По пути в больницу он умер, дефибриллятор не смог запустить работу сердца.

К сожалению, в мире спорта это не первый случай, когда спортсмен погибает во время игры или турнира. Высокие физические нагрузки, переутомление и стрессы становятся факторами, приближающими мрачный финал. ФАН вспоминает трагические случаи, произошедшие во время спортивных мероприятий.

Биатлонистка Алина Якимкина

В 2015 году биатлонистка Алина Якимкина умерла во время гонки на трассе в России. Девушка потеряла сознание на последнем круге. Прибывшие на место врачи констатировали смерть. Спортсменке был всего 21 год.

Были молодыми и перспективными: ФАН вспоминает спортсменов, ушедших из жизни во время соревнований

Хоккеист Алексей Черепанов

Правый нападающий Алексей Черепанов скончался в 2008 году. Тогда его команда «Авангард» играла с чеховским «Витязем». В третьем периоде хоккеист потерял сознание, нашатырный спирт не смог привести его в чувство. На «скорой помощи» Черепанов был доставлен в больницу, где скончался спустя несколько часов, придя в сознание единожды. Врачи назвали причиной смерти сердечный приступ.

Были молодыми и перспективными: ФАН вспоминает спортсменов, ушедших из жизни во время соревнований

Футболист Марк Вивьен Фоэ

Камерунский футболист Марк Вивьен Фоэ ушел из жизни вследствие сердечного приступа. Это произошло во время матча Кубка конфедераций в 2003 году. Фоэ упал на газон в ходе игры. Прибывшие на место врачей оказали помощь, но все безрезультатно.

Были молодыми и перспективными: ФАН вспоминает спортсменов, ушедших из жизни во время соревнований

Футболист Кристиан Бенитес

В 2013 году погиб эквадорский футбольный нападающий Кристиан Бенитес. Трагедия произошла в матче чемпионата Катара. Во время матча игрок почувствовал боль в животе. Медики не сразу смогли оценить масштаб возможных последствий, поэтому футболист был доставлен в больницу лишь спустя несколько часов. Там 27-летний Бенитес умер от сердечного приступа.

Были молодыми и перспективными: ФАН вспоминает спортсменов, ушедших из жизни во время соревнований

Пловец Фрэн Криппен

Американский пловец скончался на соревнованиях Кубка мира по плаванию в ОАЭ. 26-летний Криппен сообщил тренеру о плохом самочувствии. Проплыв восемь километров, спортсмен так и не появился у финиша. Его тело нашли спустя полтора часа возле буя, на расстоянии 500 метров от берега. Врачи могли лишь констатировать смерть.

Были молодыми и перспективными: ФАН вспоминает спортсменов, ушедших из жизни во время соревнований

Ранее боец ММА Джефф Монсон удивился, почему США «не забанили» в спорте после вторжения в Ирак и Афганистан.
спорт спортсмены трагедии футбол плавание смерть гибель соревнования
Военкоры ФАН
Лучшие в аду