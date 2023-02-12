Были молодыми и перспективными: ФАН вспоминает спортсменов, ушедших из жизни во время соревнований

Накануне футбольный матч в Бельгии закончился весьма трагично. Скоропостижно скончался 25-летний вратарь команды «Винкель спорт» Арне Эспил. Голкипер потерял сознание после того, как отбил удар противника. По пути в больницу он умер, дефибриллятор не смог запустить работу сердца.
К сожалению, в мире спорта это не первый случай, когда спортсмен погибает во время игры или турнира. Высокие физические нагрузки, переутомление и стрессы становятся факторами, приближающими мрачный финал. ФАН вспоминает трагические случаи, произошедшие во время спортивных мероприятий.
Биатлонистка Алина Якимкина
В 2015 году биатлонистка Алина Якимкина умерла во время гонки на трассе в России. Девушка потеряла сознание на последнем круге. Прибывшие на место врачи констатировали смерть. Спортсменке был всего 21 год.
Хоккеист Алексей Черепанов
Правый нападающий Алексей Черепанов скончался в 2008 году. Тогда его команда «Авангард» играла с чеховским «Витязем». В третьем периоде хоккеист потерял сознание, нашатырный спирт не смог привести его в чувство. На «скорой помощи» Черепанов был доставлен в больницу, где скончался спустя несколько часов, придя в сознание единожды. Врачи назвали причиной смерти сердечный приступ.
Футболист Марк Вивьен Фоэ
Камерунский футболист Марк Вивьен Фоэ ушел из жизни вследствие сердечного приступа. Это произошло во время матча Кубка конфедераций в 2003 году. Фоэ упал на газон в ходе игры. Прибывшие на место врачей оказали помощь, но все безрезультатно.
Футболист Кристиан Бенитес
В 2013 году погиб эквадорский футбольный нападающий Кристиан Бенитес. Трагедия произошла в матче чемпионата Катара. Во время матча игрок почувствовал боль в животе. Медики не сразу смогли оценить масштаб возможных последствий, поэтому футболист был доставлен в больницу лишь спустя несколько часов. Там 27-летний Бенитес умер от сердечного приступа.
Пловец Фрэн Криппен
Американский пловец скончался на соревнованиях Кубка мира по плаванию в ОАЭ. 26-летний Криппен сообщил тренеру о плохом самочувствии. Проплыв восемь километров, спортсмен так и не появился у финиша. Его тело нашли спустя полтора часа возле буя, на расстоянии 500 метров от берега. Врачи могли лишь констатировать смерть.
Ранее боец ММА Джефф Монсон удивился, почему США «не забанили» в спорте после вторжения в Ирак и Афганистан.