Были молодыми и перспективными: ФАН вспоминает спортсменов, ушедших из жизни во время соревнований

Правый нападающий Алексей Черепанов скончался в 2008 году. Тогда его команда «Авангард» играла с чеховским «Витязем». В третьем периоде хоккеист потерял сознание, нашатырный спирт не смог привести его в чувство. На «скорой помощи» Черепанов был доставлен в больницу, где скончался спустя несколько часов, придя в сознание единожды. Врачи назвали причиной смерти сердечный приступ.