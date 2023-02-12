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В Амурской области задержали диверсанта, бросившего коктейль Молотова в окно военкомата

Происшествия
В Амурской области задержали диверсанта, бросившего коктейль Молотова в окно военкомата

Правоохранители задержали 29-летнего жителя Амурской области, который пытался устроить пожар в здании военкомата. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в поселке Магдагачи. По информации издания, злоумышленник бросил коктейль Молотова в окно комиссариата, однако его диверсия провалилась. Возгорание оперативно ликвидировали, обошлось без пострадавших. Повреждения получила техническая аппаратура.

Специалистам удалось установить личность и местонахождение поджигателя. Выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности, в том числе за продажу запрещенных веществ и проникновение в чужое жилище. Задержанный дал признательные показания.
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