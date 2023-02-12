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На шоу «Сегодня вечером» озвучили одну из тайн съемок «Семнадцати мгновений весны»

Общество
На шоу «Сегодня вечером» озвучили одну из тайн съемок «Семнадцати мгновений весны»

Одну из тайн съемок многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны» раскрыли в программе «Сегодня вечером». Стала известна деталь, которая до этого была секретом для широкой аудитории.

Новый выпуск передачи Первого канала приурочили к 95-летию со дня рождения актера Вячеслава Тихонова, который запомнился многим зрителям по роли Штирлица. Гости шоу обсуждали съемки «Семнадцати мгновений весны».

Во время программы озвучили интересную деталь, касающуюся сцены с расправой гестаповцев. Оказалось, что в этом эпизоде снимались воспитанники детского дома.

Кроме того, актриса Майя Менглет вспомнила, как снималась с Тихоновым в фильме «Дело было в Пенькове». По ее словам, артист преодолевал любые сложности и полностью отдавался работе.

«Он меня со сломанной ногой носил около 20 раз на руках. Он сам взвыл уже о пощаде», — вспомнила артистка.

Менглет добавила, что весила тогда 59 килограммов. Кроме того, на улице стоял жуткий холод, и актриса была в соболиной шубе, поэтому нести ее было еще тяжелее.
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