На шоу «Сегодня вечером» озвучили одну из тайн съемок «Семнадцати мгновений весны»

Одну из тайн съемок многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны» раскрыли в программе «Сегодня вечером». Стала известна деталь, которая до этого была секретом для широкой аудитории.
Новый выпуск передачи Первого канала приурочили к 95-летию со дня рождения актера Вячеслава Тихонова, который запомнился многим зрителям по роли Штирлица. Гости шоу обсуждали съемки «Семнадцати мгновений весны».
Во время программы озвучили интересную деталь, касающуюся сцены с расправой гестаповцев. Оказалось, что в этом эпизоде снимались воспитанники детского дома.
Кроме того, актриса Майя Менглет вспомнила, как снималась с Тихоновым в фильме «Дело было в Пенькове». По ее словам, артист преодолевал любые сложности и полностью отдавался работе.
«Он меня со сломанной ногой носил около 20 раз на руках. Он сам взвыл уже о пощаде», — вспомнила артистка.
Менглет добавила, что весила тогда 59 килограммов. Кроме того, на улице стоял жуткий холод, и актриса была в соболиной шубе, поэтому нести ее было еще тяжелее.