Двум депутатам Европарламента предъявлены обвинения по делу «Катаргейт»

Брюссель, 12 февраля. Федеральная прокуратура Бельгии в рамках расследования «Катаргейт» предъявила обвинения в коррупции двум депутатам Европарламента. Их обвиняют в незаконном продвижением в ЕС интересов иностранных государств.
Как сообщает издание Financial Times, в пятницу в Брюсселе был арестован бельгийский социалист Марк Тарабелла. Ему предъявлены обвинения в коррупции, отмывании денег и участии в преступной организации. Задержание политика произошло через восемь дней после того, как Европарламент проголосовал за снятие с него иммунитета. Сам Тарабела отрицает выдвинутые против него обвинения.
В тот же день в Неаполе по запросу бельгийской прокуратуры был задержан итальянский социалист Андреа Коццолино. Представители следственных органов Брюсселя заявили, что будут добиваться его экстрадиции.
Позже стало известно, что суд Неаполя удовлетворил ходатайство адвоката Коццолино Димитри де Беко и освободил депутата из-под стражи по состоянию здоровья.
«Наш клиент выступает против его перевода в Бельгию. Мы немедленно добились его освобождения. Апелляционный суд Неаполя подтвердил сегодня, что не было никаких оснований лишать нашего клиента свободы в этих условиях», — заявил де Беко.
В настоящее время, как отмечают журналисты, в рамках проводимого расследования под стражей находятся шестеро фигурантов, включая бывших и действующих высокопоставленных чиновников Евросоюза, в числе которых оказалась снятая ранее с должности заместителя главы Европарламента Ева Кайли и руководители правозащитных организаций.
По версии следствия, все они получили значительные выплаты от властей Катара и Марокко за продвижение своих интересов в Европарламенте. Прокуратура отмечает, что Доха стремилась отменить резолюции ЕС, осуждающие его обращение с трудящимися-мигрантами в преддверии чемпионата мира по футболу, и обеспечить безвизовый режим для граждан Катара. В свою очередь, Рабат искал поддержки в претензиях на суверенитет над Западной Сахарой и в заключении соглашений с ЕС по вопросам рыболовства и торговли сельскохозяйственной продукцией. И Катар, и Марокко на официальном уровне отвергают все обвинения.
Тем не менее экс-депутат Европарламента Пьер Антонио Панцери, которого называют главой преступного сообщества, заключил сделку о признании вины и сообщил, что работал на зарубежные правительства.