Двум депутатам Европарламента предъявлены обвинения по делу «Катаргейт»

По версии следствия, все они получили значительные выплаты от властей Катара и Марокко за продвижение своих интересов в Европарламенте. Прокуратура отмечает, что Доха стремилась отменить резолюции ЕС, осуждающие его обращение с трудящимися-мигрантами в преддверии чемпионата мира по футболу, и обеспечить безвизовый режим для граждан Катара. В свою очередь, Рабат искал поддержки в претензиях на суверенитет над Западной Сахарой и в заключении соглашений с ЕС по вопросам рыболовства и торговли сельскохозяйственной продукцией. И Катар, и Марокко на официальном уровне отвергают все обвинения.