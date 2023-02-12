Глава МИД России Лавров рассказал о настоящей политической цели США

Официальный Вашингтон выступает против дружбы Москвы и Киева. Таким образом обозначил политическую цель США глава МИД России Сергей Лавров.
Он рассказал о проводимой Белым домом линии в интервью к информационно-просветительскому уроку «Разговор о важном». По словам министра иностранных дел, с развала СССР США пытались сделать связи РФ с бывшими советскими республиками слабее.
«Видим, насколько против развития дружбы направлена политическая цель, поставленная Соединенными Штатами. Она никуда не исчезала. Американцы никогда не были искренними», — добавил Лавров.
Ранее бывший кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака предупредил о следующей цели Вашингтона на Украине после Москвы. Ею, по мнению американского правозащитника, является Берлин. Об этом он написал в своем Twitter.