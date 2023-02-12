Минобороны РФ рассказало о подвиге экипажа танка под командованием старшего сержанта Акаева

Представители Минобороны РФ рассказали о новых случаях героизма российских военных в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.
Сообщается, что экипаж российского танка, которым командует старший сержант Магомедали Акаев, обнаружил группу украинских националистов, передвигавшуюся на бронетехнике в зоне боевых действий.
Быстро оценив обстановку Акаев принял решение вступить в бой с превосходящими силами противника. В результате боестолкновения экипаж танка под командованием Акаева уничтожил более десяти боевых машин ВСУ.
Кроме того, сообщается, что благодаря умелым действиям механика-водителя танка рядового Кирилла Авивова его экипаж уничтожил две единицы бронетехники ВСУ.