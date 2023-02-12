Десятки человек эвакуировали из полыхающего барака в Лазаревском районе Сочи

Огонь охватил дом барачного типа в Лазаревском районе Сочи. Из полыхающего здания эвакуировали 30 человек. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел на улице Старошоссейная в поселке Дагомыс. Пламя распространилось на площади 420 квадратных метров. На место были направлены 41 спасатель и пять единиц техники. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение.
Продолжается проливка конструкций. Выясняются обстоятельства случившегося. Причина появления пожара пока не известна.