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Делегация Совфеда посетит Вьетнам с рабочим визитом с 15 по 22 февраля

Политика
Делегация Совфеда посетит Вьетнам с рабочим визитом с 15 по 22 февраля

Представители Совета Федерации совершат рабочий визит во Вьетнам с 15 по 22 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты российского парламента.

Согласно полученным данным, делегация от Совфеда намерена провести переговоры со своими вьетнамскими коллегами и с деловыми кругами страны. Плюс ко всему сенаторы посетят предприятие «ВьетСовПетро».

Пресс-служба уточняет, что российскую делегацию будет возглавлять первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин.

Глава внешнеполитического ведомства Вьетнама Буй Тхань Шон ранее заявил, что развитие отношений с Россией является приоритетом для его страны.
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