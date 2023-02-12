Делегация Совфеда посетит Вьетнам с рабочим визитом с 15 по 22 февраля

Представители Совета Федерации совершат рабочий визит во Вьетнам с 15 по 22 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты российского парламента.
Согласно полученным данным, делегация от Совфеда намерена провести переговоры со своими вьетнамскими коллегами и с деловыми кругами страны. Плюс ко всему сенаторы посетят предприятие «ВьетСовПетро».
Пресс-служба уточняет, что российскую делегацию будет возглавлять первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин.
Глава внешнеполитического ведомства Вьетнама Буй Тхань Шон ранее заявил, что развитие отношений с Россией является приоритетом для его страны.