События в Донбассе к 15:00 12 февраля: ВСУ отводят силы за Жеребец, Киев применяет мины НАТО в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали частичный отвод подразделений с рубежа Макеевка — Терны — Ямполовка к Лиману и Краматорску, опасаясь потери понтонных и мостовых переправ через реку Жеребец. Ликвидация угрозы плацдарму на левом берегу практически невозможна из-за оттягивания значительных сил под Бахмут и Угледар, а также потерь 66-й и 25-й бригад ВСУ в результате артиллерийского огня и наступления ВС РФ в районах Ямполовки и Балки Журавки.