Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся в Донбассе к этому часу.
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали частичный отвод подразделений с рубежа Макеевка — Терны — Ямполовка к Лиману и Краматорску, опасаясь потери понтонных и мостовых переправ через реку Жеребец. Ликвидация угрозы плацдарму на левом берегу практически невозможна из-за оттягивания значительных сил под Бахмут и Угледар, а также потерь 66-й и 25-й бригад ВСУ в результате артиллерийского огня и наступления ВС РФ в районах Ямполовки и Балки Журавки.
В Марьинке не ослабевают уличные бои, в ходе которых обе стороны комбинируют действия пехоты и бронетехники. В настоящий момент ВСУ удерживают западные окраины пригорода Донецка, борясь за каждый дом и подвал.
В Бахмуте (Артемовске) продолжаются бои на севере, северо-востоке, юго-востоке и юге города. Южнее идут боестолкновения за Красное и в районе Ступочки у Часов Яра.
Об оперативном окружении Бахмутской группировки ВСУ говорить преждевременно: дорога из Часов Яра все еще доступна для снабжения и переброски подкреплений.
Луганская Народная Республика
ВС РФ наступают в районе Белогоровки и пытаются продвинуться к Заречному. ВСУ предприняли безуспешную контратаку под Новоселовским.
Разведчик ВС РФ рассказал об использовании Киевом европейских мин в районе Кременной. Они разбрасываются на площади с помощью кассетных боеприпасов по три штуки в каждом. Спустившись на парашютах, они ожидают вибрации определенного уровня либо какого-либо движения вблизи, после чего детонируют.
Тем временем около 150 юных жителей ЛНР приняли участие в кроссе по пересеченной местности, посвященном 80-летию со дня освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков. Организатором выступил Республиканский центр детско-юношеского туризма и краеведения, мероприятие состоялось на территории мемориального комплекса «Острая могила».