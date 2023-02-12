Депутат Гладких призвал коллег помогать участникам СВО вместо поездок на отдых за рубеж

Российским госслужащим в настоящее время следует думать не о том, как получше отдохнуть, а о том, как они могут помочь участникам СВО и членам их семей. Таким мнением поделился в беседе с корреспондентом ФАН депутат Госдумы, член комитета по энергетике Борис Гладких.