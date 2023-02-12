Депутат Гладких призвал коллег помогать участникам СВО вместо поездок на отдых за рубеж

Российским госслужащим в настоящее время следует думать не о том, как получше отдохнуть, а о том, как они могут помочь участникам СВО и членам их семей. Таким мнением поделился в беседе с корреспондентом ФАН депутат Госдумы, член комитета по энергетике Борис Гладких.
Инициатива предпринимателя Евгения Пригожина о необходимости запретить чиновникам поездки за границу на отдых в период СВО получила широкую поддержку общественности.
«Почему это связано только с периодом проведения СВО? Это должно быть нормой для любого государственного служащего, депутат — не использовать социальные сети, средства массовой информации и показывать приверженность к роскоши, превосходству. Это должно быть в культуре поведения, в этических нормах любого государственного служащего, депутата. Разве для этого нужен закон? Я думаю, достаточно моральных качеств и совести, но если кому-то нужен закон, то я не возражаю», — прокомментировал депутат Госдумы.
Борис Гладких также добавил, что в настоящее время госслужащим следует уделять больше внимания тому, как они могут помочь участникам СВО и членам их семей.
«Это нормальное поведение любого активного члена общества, тем более, так должно быть среди тех, кто относится к государственным, муниципальным служащим, депутатам всех уровней», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он отметил, что и сам старается как можно чаще посещать освобожденные территории.
«Лично выезжаю на территорию СВО. Буквально два дня назад вернулся оттуда. Был в Луганской Народной Республике, Запорожской области, встречался с бойцами из Хабаровского края. Это настоящие герои, мужественные люди, которые по убеждению защищают отечество и выполняют свой долг. Наша задача — всемерно помогать им, их семьям. С марта я уже 14 раз выезжал, буду и дальше продолжать это делать», — подытожил народный избранник.
Ранее депутат Госдумы Раиса Кармазина поддержала инициативу Евгения Пригожина. По ее мнению, в настоящее время власть должна быть с народом, а не «пузо греть где-то на берегах».