Астролог Глоба объяснил, почему его шокировали странные совпадения при катаклизме в Турции

Землетрясение в Турции спровоцировало необычный сдвиг тектонических плит. О шокирующих странностях катаклизма рассказал астролог Павел Глоба.
Все землетрясения в Турции происходили на долготе Москвы, которая составляет 37 градусов 30 минут от Гринвича. При этом сдвиг тектонических плит произошел на несколько метров, хотя обычно их смещение не превышает нескольких сантиметров, приводит слова Глобы «Московский комсомолец».
«Тут по неволе начинаешь думать о конспирологических версиях или о теории заговора», — заявил астролог.
Подобные совпадения несколько странные, однако развивать свою теорию Глоба не стал, поскольку это может вылиться в новую параноидальную версию о сейсмологическом оружии. В ближайшее время в Турции может произойти еще несколько неурядиц, считает астролог.