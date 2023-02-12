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В Белгороде полиция ищет сбежавшую из салона тайскую массажистку

Происшествия
В Белгороде полиция ищет сбежавшую из салона тайскую массажистку

Белгородские полицейские занимаются поисками тайской массажистки, которая сбежала из салона после отказа клиента от интима во время сеанса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, во время процедуры 39-летняя сотрудница предложила пенсионеру секс-услуги. После этого возмущенный мужчина покинул заведение.

Испугавшись позора, массажистка приняла решение уехать из города. Однако владельцы салона, которые нашли специалиста через агентство за 200 тыс. рублей, обратились к правоохранителям.
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