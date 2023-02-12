Политолог Корнилов раскрыл причину развившейся «аэрофобии» у США

В разговоре с «ПолитЭкспертом» он отметил, что Пекин продемонстрировал уязвимость американского воздушного пространства всему миру. Теперь Соединенные Штаты вынуждены использовать дорогие ракеты для уничтожения относительно дешевых воздушных шаров.