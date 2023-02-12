Политолог Корнилов раскрыл причину развившейся «аэрофобии» у США

Руководство США не просто так уделяет большое внимание проблеме с «вторжением» китайских аэростатов. Политолог Владимир Корнилов объяснил, чем именно обусловлена «аэрофобия» Вашингтона.
В разговоре с «ПолитЭкспертом» он отметил, что Пекин продемонстрировал уязвимость американского воздушного пространства всему миру. Теперь Соединенные Штаты вынуждены использовать дорогие ракеты для уничтожения относительно дешевых воздушных шаров.
«А теперь представьте на минутку: если доходит до конфликта, и какая-то страна посылает в небо над США сотни таких шариков. Сколько ей придется денег потратить для того, чтобы уничтожить эту самую угрозу — мнимую или реальную!» — подчеркнул Корнилов.
Политолог добавил, что китайское руководство сумело найти слабую точку Белого дома, погоревшего с собственной раздутой репутацией на аэростатах.
Министерство иностранных дел Китая ранее заявляло, что Пекин никогда преднамеренно не нарушал воздушное пространство других стран.