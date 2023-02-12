Кристину Асмус заподозрили в совместном отдыхе с Романом Евдокимовым

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус отправилась в Египет. Поклонники подозревают, что она отдыхает с предполагаемым возлюбленным — актером Романом Евдокимовым.
Судя по многочисленным снимкам в соцсетях, Асмус проводит отпуск в чьей-то компании. Однако артистка не показывает, кто так много ее фотографирует.
На странице Евдокимова тоже появилось фото из другой страны, но локацию он не указал. На вопрос о месте актер обтекаемо ответил, что находится в Африке.
Один из комментаторов написал, что артист наверняка в Египте. Пользователь Сети пришел к такому выводу, поскольку там отдыхает Асмус. Поклонники не сомневаются, что звезда «Интернов» проводит отпуск с Евдокимовым.
«Когда уже с Кристиной вместе сфоткаетесь?» — пишет одна из поклонниц.
Асмус и ее предполагаемый возлюбленный не комментируют слухи об отношениях. Зато актриса объяснила, почему поехала именно в Египет, а не на Мальдивы. По словам артистки, до этого она ни разу не была в Египте и очень хотела посмотреть пирамиды.
Знаменитость добавила, что на Мальдивы летала много раз. Асмус, с ее слов, обожает острова и «тюлений отдых». Однако у звезды «Интернов» было всего несколько дней на поездку, поэтому она решила, что тратить сутки на дорогу и безумные деньги на перелет нерационально.