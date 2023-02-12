Кристину Асмус заподозрили в совместном отдыхе с Романом Евдокимовым

Асмус и ее предполагаемый возлюбленный не комментируют слухи об отношениях. Зато актриса объяснила, почему поехала именно в Египет, а не на Мальдивы. По словам артистки, до этого она ни разу не была в Египте и очень хотела посмотреть пирамиды.