Аналитик Хазанов: Россия способна сделать нефть и дизель для Евросоюза золотыми

Ответ России на потолок стоимости нефти и дизельного топлива может так повлиять на цены, что эта продукция окажется для Евросоюза золотой, заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
В комментарии для РИА Новости он подчеркнул, что Москва способна без проблем для себя убрать с рынка даже миллион баррелей в сутки и тем самым усилить энергетический кризис на Западе. Конечно, у стран региона останется доступ к сырью из Индии и Китая, но это обойдется еще дороже.
Вице-премьер Александр Новак ранее сообщил, что в марте РФ снизит нефтедобычу на полмиллиона баррелей в сутки. По словам экспертов, Москва лишится части доходов, но компенсирует их ростом экспорта азиатским партнерам.