Аналитик Хазанов: Россия способна сделать нефть и дизель для Евросоюза золотыми

В комментарии для РИА Новости он подчеркнул, что Москва способна без проблем для себя убрать с рынка даже миллион баррелей в сутки и тем самым усилить энергетический кризис на Западе. Конечно, у стран региона останется доступ к сырью из Индии и Китая, но это обойдется еще дороже.