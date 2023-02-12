Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Аналитик Хазанов: Россия способна сделать нефть и дизель для Евросоюза золотыми

Экономика
Аналитик Хазанов: Россия способна сделать нефть и дизель для Евросоюза золотыми

Ответ России на потолок стоимости нефти и дизельного топлива может так повлиять на цены, что эта продукция окажется для Евросоюза золотой, заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

В комментарии для РИА Новости он подчеркнул, что Москва способна без проблем для себя убрать с рынка даже миллион баррелей в сутки и тем самым усилить энергетический кризис на Западе. Конечно, у стран региона останется доступ к сырью из Индии и Китая, но это обойдется еще дороже.

Вице-премьер Александр Новак ранее сообщил, что в марте РФ снизит нефтедобычу на полмиллиона баррелей в сутки. По словам экспертов, Москва лишится части доходов, но компенсирует их ростом экспорта азиатским партнерам.
потолок цен нефть дизель Санкции против России евросоюз россия и ес
Военкоры ФАН
Лучшие в аду