Путь американо-европейской мечты губителен для Тбилиси, тогда как сотрудничество с Москвой является жизненно необходимым. Таким мнением с редакцией ФАН поделился депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман.
Глава Правительства Грузии Ираклий Гарибашвили ранее сообщил, что власти Украины пытаются втянуть его страну в конфликт с Россией. Из Киева регулярно звучат призывы открыть второй фронт.
Депутат Анатолий Вассерман усомнился в правильности выбора западного вектора развития для Тбилиси. Стремления интегрироваться в североатлантические структуры могут обернутся плачевным результатом для республики.
«Американо-европейская мечта заключается в том, чтобы регулярно съедать кого-нибудь по слабее. Грузии довольно трудно найти кого-нибудь, кого она может съесть, соответственно, идти по американо-европейскому пути для Грузии означает, что съедят ее», — констатировал эксперт.
Народный избранник указал на очевидность насущной потребности в сотрудничестве Тбилиси с Москвой. От них зависит судьба постсоветской республики.
«Других (кроме РФ. — Прим. ФАН) более приемлемых для Грузии партнеров в обозримом будущем не предвидится. Соответственно, взаимоотношения с Россией для Грузии жизненно необходимы», — подчеркнул Вассерман.
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