Густой туман стал причиной вынужденной посадки в Баку самолета Дубай — Махачкала

В Баку совершил вынужденную посадку авиалайнер компании FlyDubai. Воздушное судно летело из Дубая в Махачкалу. По информации бакинского аэропорта, в конечной точке маршрута был сильный туман.
Посадка прошла в штатном режиме. Экипаж воздушного судна и пассажиры находятся пока в транзитной зоне.
Ранее в аэропорт вылета вернулся самолет с 39 гражданами на борту, который направлялся по маршруту Якутск — Усть — Нера. Командир борта принял такое решение из-за срабатывания датчика, который указывал на проблему с генератором постоянного тока.