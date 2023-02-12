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Густой туман стал причиной вынужденной посадки в Баку самолета Дубай — Махачкала

Происшествия
Густой туман стал причиной вынужденной посадки в Баку самолета Дубай — Махачкала

В Баку совершил вынужденную посадку авиалайнер компании FlyDubai. Воздушное судно летело из Дубая в Махачкалу. По информации бакинского аэропорта, в конечной точке маршрута был сильный туман.

Посадка прошла в штатном режиме. Экипаж воздушного судна и пассажиры находятся пока в транзитной зоне.

Ранее в аэропорт вылета вернулся самолет с 39 гражданами на борту, который направлялся по маршруту Якутск — Усть — Нера. Командир борта принял такое решение из-за срабатывания датчика, который указывал на проблему с генератором постоянного тока.
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