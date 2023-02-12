В Татарстане супружеская пара и их внуки попали в больницу с отравлением угарным газом

В Татарстане 59-летняя женщина и ее супруг отравились угарным газом. Пострадали также внуки пары семи и девяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике.
Инцидент произошел в доме на улице Ленина в Лениногорске. Оттуда семью доставили в больницу. Врачи диагностировали у пациентов легкую степень интоксикации организма. Им назначили амбулаторное лечение.
Прокуратура организовала проверку. Специалисты выясняют обстоятельства и причины случившегося. Будет дана оценка соблюдению закона об обеспечении безопасности при использовании газового оборудования внутри дома.