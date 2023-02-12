Полуголый мужчина на дереве напугал жителей Екатеринбурга

Правоохранители задержали неадекватного мужчину в Екатеринбурге. Своими действиями он пугал жителей города, сообщил издание URA.RU.
Сначала полуголый гражданин залез на дерево и стал просить о помощи. Он кричал, что его хотят убить электрическим разрядом.
Затем гражданин слез с дерева и забрался на крышу припаркованной машины. Свидетели вызвали врачей, но мужчина отказался к ним подойти. Вскоре приехали полицейские. Им не сразу удалось задержать мужчину, который попытался скрыться.
Пользователи соцсетей предположили, что дебоширом мог быть пациент психиатрической больницы, который якобы сбежал.