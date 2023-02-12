Лавров: США с удовольствием признают причастность к терактам на «Северных потоках»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о причастности Соединенных Штатов к терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
По словам главы МИД, официальные представители США признают, что взрывы на трубопроводах — это дело их рук. Более того, американские политики говорят об этом с удовольствием, подчеркнул Лавров.
Ранее сообщалось, что журналист из США Сеймур Херш провел расследование, указывающее на причастность американских водолазов к подрывам «Северных потоков».