Певица Слава напомнила, как Земфира заработала на россиянах перед побегом за границу

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) эмоционально отреагировала на пост журналистки Ксении Собчак, которая заступилась за рок-певицу Земфиру (признана в России иноагентом). Артистка напомнила, что перед побегом за границу рок-исполнительница заработала на россиянах.
Исполнительница хита «Попутчица» призналась, что Земфира✱ и Собчак ее бесят. Слава нецензурно обругала рок-певицу и журналистку. Артистка назвала их «предателями и лицемерами».
«Трусы, а, самое главное, юзают людей, зарабатывают на их душах и доверии и *** (нецензурный синоним слова «убегают». — Прим. ФАН)», — возмутилась Сланевская в соцсетях.
Певица посоветовала вспомнить, когда Земфира дала последний большой концерт в России. Заработав на россиянах, рок-певица сразу «свалила» за рубеж, негодует Слава. Собчак же, по словам артистки, «бегает по границам».
Напомним, Земфира дала концерты в Москве 24 и 26 февраля прошлого года. До этого она не выступала в российской столице шесть лет.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами