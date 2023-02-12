Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Самой дорогой на первичном рынке Москвы стала квартира стоимостью 232,4 млн рублей

Экономика
Самой дорогой на первичном рынке Москвы стала квартира стоимостью 232,4 млн рублей

Стоимость самой дорогой на первичном рынке старой Москвы квартиры бизнес-класса составляет 232,4 млн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «БОН ТОН».

Этот лот находится в Хорошево-Мневниках и представляет собой пентхаус площадью 261,7 квадратных метра. В то же время самой дешевой среди новостроек стала студия за 6,8 млн рублей, расположенная в районе Печатники. Ее площадь составляет 17 квадратных метров.

Эксперты пояснили, что большая часть — две трети (или 75,7%) — лотов на первичном рынке столицы представлена тремя типами квартир. При этом на трехкомнатные евроформата (3е) приходится 32,6%, на четырехкомнатные евроформата (4е) — 25,3%, а доля двухкомнатных квартир евроформата (2е) достигает 17,8%.
первичный рынок недвижимость москва новостройки Жилье цены на жилье рынок жилья квартиры
Военкоры ФАН
Лучшие в аду