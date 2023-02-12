Самой дорогой на первичном рынке Москвы стала квартира стоимостью 232,4 млн рублей

Стоимость самой дорогой на первичном рынке старой Москвы квартиры бизнес-класса составляет 232,4 млн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «БОН ТОН».
Этот лот находится в Хорошево-Мневниках и представляет собой пентхаус площадью 261,7 квадратных метра. В то же время самой дешевой среди новостроек стала студия за 6,8 млн рублей, расположенная в районе Печатники. Ее площадь составляет 17 квадратных метров.
Эксперты пояснили, что большая часть — две трети (или 75,7%) — лотов на первичном рынке столицы представлена тремя типами квартир. При этом на трехкомнатные евроформата (3е) приходится 32,6%, на четырехкомнатные евроформата (4е) — 25,3%, а доля двухкомнатных квартир евроформата (2е) достигает 17,8%.