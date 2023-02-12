Самой дорогой на первичном рынке Москвы стала квартира стоимостью 232,4 млн рублей

Этот лот находится в Хорошево-Мневниках и представляет собой пентхаус площадью 261,7 квадратных метра. В то же время самой дешевой среди новостроек стала студия за 6,8 млн рублей, расположенная в районе Печатники. Ее площадь составляет 17 квадратных метров.