Видео с падениями истощенного Саакашвили в больнице попало в Сеть

Саакашвили морит себя голодом в знак протеста. В связи с этим у него начались проблемы со здоровьем и наблюдается сильное истощение. На кадрах видно, как он идет к кровати и падает на полпути. Также камеры видеонаблюдения сняли, как Саакашвили упал с кровати, и в палату забежали две медсестры и трое медбратьев, чтобы поднять пациента с пола, передает телеканал CNN.