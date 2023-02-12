Видео с падениями истощенного Саакашвили в больнице попало в Сеть

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили нередко падает в своей больничной палате. Видео этих происшествий попало в Сеть.
Саакашвили морит себя голодом в знак протеста. В связи с этим у него начались проблемы со здоровьем и наблюдается сильное истощение. На кадрах видно, как он идет к кровати и падает на полпути. Также камеры видеонаблюдения сняли, как Саакашвили упал с кровати, и в палату забежали две медсестры и трое медбратьев, чтобы поднять пациента с пола, передает телеканал CNN.
Отмечается, что кадры были сняты в октябре 2022 года. Видеозаписи СМИ предоставил адвокат экс-президента Грузии.
Ранее в Сеть попала запись, на которой Саакашвили показывает судье свой живот, чтобы доказать, что истощен. Он заверил, что ему стало хуже. Однако политику отказали в освобождении по состоянию здоровья.