Сенатор Джабаров усомнился в реализации призыва Захаровой созвать саммит Альянса по «СП»

Представитель МИД России Мария Захарова выступила со своевременным заявлением по НАТО. Так считает сенатор Совфеда Владимир Джабаров.
Политик усомнился в реализации призыва Захаровой созвать саммит Альянса по «СП». Причиной тому причастность одной или нескольких стран НАТО к диверсиям на «Северных потоках», рассказал Джабаров.
«Предложение от Марии Захаровой о созыве саммита НАТО очень своевременное. Но оно, к сожалению, никогда не будет реализовано», — говорится в комментарии сенатора.
Ранее лауреат Пулитцеровской премии журналист Сеймур Херш провел расследование инцидентов на газопроводах. По словам автора, к диверсиям причастны США и Норвегия. В связи с этим Захарова призвала созвать саммит НАТО для анализа ситуации.