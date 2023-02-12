Сенатор Джабаров усомнился в реализации призыва Захаровой созвать саммит Альянса по «СП»

Ранее лауреат Пулитцеровской премии журналист Сеймур Херш провел расследование инцидентов на газопроводах. По словам автора, к диверсиям причастны США и Норвегия. В связи с этим Захарова призвала созвать саммит НАТО для анализа ситуации.