Baijiahao: статья Путина об отношениях с Китаем стала неожиданностью для властей КНР

Высказывание российского лидера Владимира Путина об отношениях Москвы и Пекина стало настоящей неожиданностью для властей КНР. Об этом говорится в статье китайского издания Baijiahao.
Недавно для информационного агентства «Синьхуа» была опубликована статья президента РФ. В ней Владимир Путин отметил, что Москва и Пекин имеют идентичные взгляды на происходящие в мире процессы. Однако в этот раз глава государства для описания отношений с Китаем использовал слово, которое удивило представителей КНР. Президент добавил, что между странами сложился взаимовыгодный энергетический альянс, передает «ПолитРоссия».
«На этот раз Путин использовал слово "альянс". Это свидетельствует об изменениях в отношениях России и Китая», — подчеркнули обозреватели Baijiahao.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках беседы стороны пришли к выводу о необходимости укрепления стратегического партнерства.