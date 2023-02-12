Baijiahao: статья Путина об отношениях с Китаем стала неожиданностью для властей КНР

Недавно для информационного агентства «Синьхуа» была опубликована статья президента РФ. В ней Владимир Путин отметил, что Москва и Пекин имеют идентичные взгляды на происходящие в мире процессы. Однако в этот раз глава государства для описания отношений с Китаем использовал слово, которое удивило представителей КНР. Президент добавил, что между странами сложился взаимовыгодный энергетический альянс, передает «ПолитРоссия».