Должно быть саморегулирование: депутат Бессарабов о своем отношении к запрету чиновникам шиковать

Необходимости законодательно запрещать государственным служащим вылетать из РФ за границу в отпуск сейчас нет. Таким мнением поделился с корреспондентом ФАН депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов.