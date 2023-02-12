Должно быть саморегулирование: депутат Бессарабов о своем отношении к запрету чиновникам шиковать

Необходимости законодательно запрещать государственным служащим вылетать из РФ за границу в отпуск сейчас нет. Таким мнением поделился с корреспондентом ФАН депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов.
Широкую поддержку народных масс получила инициатива предпринимателя Евгения Пригожина запретить чиновникам выезжать за рубеж на отдых и демонстрировать любовь к роскоши в период проведения СВО. По мнению многих интернет-пользователей, такое поведение чиновников может вызвать деморализацию и раскол внутри российского общества.
«Если в плане законодательной инициативы, то не знаю. Мне кажется разумное решение о том, как к этому относиться, происходит от каждого человека. Не нужно дополнительного регулирования», — отреагировал депутат Госдумы.
Даниил Бессарабов так же отметил, что, на его взгляд, в этом вопросе государственные служащие должны прислушиваться в первую очередь к своему внутреннему голосу.
«Я считаю, в этом вопросе у человека должно быть саморегулирование. Сам должен определиться», — пояснил собеседник ФАН.
В тоже время другой парламентарий, подчеркнувший, что не желает раскрывать свое имя, поддержал инициативу Евгения Пригожина.
«Абсолютно правильное решение. Во-первых, это [ставит под удар] безопасность самих чиновников. Во-вторых, для демонстрации своего отдыха сейчас не самые легкие времена, чего уж греха таить. Тем более, изображать их себя нувориша совсем некстати. Я выбираюсь на территории, меня люди знают, я объездил каждый уголок. Был в зоне СВО, посмотрел, как бойцы живут, и еще буду там. Кстати, это одна из причин, почему я не хочу называть себя. Я сам военный человек, много лет прослужил, не на паркете», — заявил народный избранник, пожелавший остаться неизвестным.
Ранее депутат Госдумы Раиса Кармазина поддержала инициативу Евгения Пригожина. По ее мнению, в настоящее время власть должна быть с народом, а не «пузо греть где-то на берегах».