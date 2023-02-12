Площадка для сведения счетов: депутат Дмитрий Белик о нынешнем состоянии ООН

Депутат указал, что ООН стремительно теряет свой авторитет и всякое доверие. Организация молчала, когда США творили свои дела в Сирии, Ливии, Ираке, Афганистане. Почему не защищался суверенитет этих стран? Почему в отношении их не говорили о выстраивании прочного мира? ООН упорно не замечает, что творится в течение вот уже почти девяти лет в Донбассе, зато именно к России решила применять свои «бутафорские резолюции».