Площадка для сведения счетов: депутат Дмитрий Белик о нынешнем состоянии ООН

Из действительно влиятельной международной организации ООН превратилась в инструмент американского глобального доминирования. Пользуясь своим положением в структуре Вашингтона продавливает нужные себе инициативы и тормозит геополитически невыгодные. Череда антироссийских резолюций как раз относится к первому случаю. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик.
В Генассамблее ООН 23 февраля вынесут на голосование резолюцию с требованием к России «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы из Украины, в соответствии с ее международно-признанными границами». Проект будет подан к на рассмотрение странами-партнерами Киева. О подобной инициативе сообщают как западные, так и отечественные источники.
«ООН из международного универсального форума, на котором предусматривалось учитывать мнение каждой страны-участницы, с легкой руки Запада превратилась в площадку для сведения счетов и воплощения Вашингтоном своих интересов. Все эти антироссийские резолюции берут начало в кабинетах Вашингтона, а потом преподносятся как "мнение" мирового сообщества», — рассказал парламентарий.
Депутат указал, что ООН стремительно теряет свой авторитет и всякое доверие. Организация молчала, когда США творили свои дела в Сирии, Ливии, Ираке, Афганистане. Почему не защищался суверенитет этих стран? Почему в отношении их не говорили о выстраивании прочного мира? ООН упорно не замечает, что творится в течение вот уже почти девяти лет в Донбассе, зато именно к России решила применять свои «бутафорские резолюции».
«Такая избирательность ООН продиктована следованием командам США и их союзников. Эти многочисленные попытки признать Россию "страной-агрессором" — инструмент давления на Москву, стремление выбить почву из-под России как члена Совбеза ООН, но нет сомнения в том, что эти показательные решения не заставят нашу страну отступиться от обозначенных целей спецоперации», — подытожил собеседник нашего издания.
Эксперты полагают, что столь вольное злоупотребление процедурами ООН может в конечном счете привести международную структуру к краху. Подобное уже происходило в межвоенный период, когда потерявшая все рычаги влияния Лига Наций ничем не смогла помешать началу наиболее кровопролитной войны в истории человечества.