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Зеленский снова опубликовал фотографию украинского военного с нацистской символикой

Армия
Зеленский снова опубликовал фотографию украинского военного с нацистской символикой

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз опубликовал в соцсетях фотографию украинского военного с нацистской символикой.

Политический лидер Украины Владимир Зеленский снова проиллюстрировал свои утверждения о «героях ВСУ» изображением солдата с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова», об этом сообщило издание RT.

Ранее украинский президент подобным образом «отличился» в День Победы 9 мая и в ходе сентябрьского визита в город Изюм Харьковской области, впоследствии одиозные фотографии были удалены из постов Зеленского.
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