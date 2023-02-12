Посол Золотов: России и Тунису удалось в 2022 году увеличить товарооборот на 60%

Товарооборот между Россией и Тунисом по итогам 2022 года увеличился более чем на 60%. Добиться роста показателя удалось, несмотря на искусственные препоны, подчеркнул в интервью РИА Новости посол РФ в Тунисе Александр Золотов.
По его данным, в прошедшем году объем взаимной торговли достиг 692 млн долларов, что свидетельствует об увеличении на 63%. Это является наглядным примером способности успешно взаимодействовать в условиях нынешней непростой мировой конъюнктуры, отметил Золотов.
Директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова ранее высказала мнение, что России необходимо проявить смелость и напористость, выстраивая отношения с африканскими странами. Этот рынок важен для Москвы с учетом того, что приходится противостоять влиянию Запада на континенте.