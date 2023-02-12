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Полицейские обстреляли агрессивных демонстрантов резиновыми пулями в Швейцарии

Происшествия
Полицейские обстреляли агрессивных демонстрантов резиновыми пулями в Швейцарии

В швейцарском Базель-Штадте агрессивно настроенные граждане вышли на демонстрацию. Хулиганы спровоцировали полицейских на применение резиновых пуль.

По данным силового ведомства, изначально в митинге участвовали около 400 граждан. Полиция предупредила, что акция несогласованная, что означает нарушение законодательства. На месте остались 200 дебоширов в масках. Они крушили имущество и проявляли насилие. В полицейских летели камни, бутылки и пиротехника.

По вине дебоширов трое сотрудников полиции получили травмы в результате взрывов петард.
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