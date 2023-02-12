Полицейские обстреляли агрессивных демонстрантов резиновыми пулями в Швейцарии

По данным силового ведомства, изначально в митинге участвовали около 400 граждан. Полиция предупредила, что акция несогласованная, что означает нарушение законодательства. На месте остались 200 дебоширов в масках. Они крушили имущество и проявляли насилие. В полицейских летели камни, бутылки и пиротехника.