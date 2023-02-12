Согласно полученной информации, союзники Киева хотят во время заседания Генассамблеи ООН проголосовать за призыв к РФ о немедленном выводе войск с украинской территории. В разговоре с «ПолитРоссией» Бредихин выразил мнение, что результаты этого голосования станут для Запада и киевского режима настоящей неожиданностью.