Дипломатические успехи Москвы обернутся для антироссийского вотума Запада в ООН грандиозным фиаско. Об этом заявил политолог Антон Бредихин.
Согласно полученной информации, союзники Киева хотят во время заседания Генассамблеи ООН проголосовать за призыв к РФ о немедленном выводе войск с украинской территории. В разговоре с «ПолитРоссией» Бредихин выразил мнение, что результаты этого голосования станут для Запада и киевского режима настоящей неожиданностью.
В частности, многие страны из Африки и Азии не станут поддерживать западный проект. Москва добилась серьезных дипломатических успехов в этих регионах, о чем свидетельствуют саммиты ШОС и Россия-Африка.
«Из неожиданностей может быть позиция тех стран Африки, которые ранее выказывали поддержку подобным резолюциям. Это же касается и стран Азии», — подчеркнул политолог.
Ранее сообщалось, что специальная сессия Генассамблеи ООН по Украине возобновится 22 февраля.