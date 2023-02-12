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Политолог Бредихин предрек Западу фиаско в ООН из-за дипломатических успехов России

Политика
Политолог Бредихин предрек Западу фиаско в ООН из-за дипломатических успехов России

Дипломатические успехи Москвы обернутся для антироссийского вотума Запада в ООН грандиозным фиаско. Об этом заявил политолог Антон Бредихин.

Согласно полученной информации, союзники Киева хотят во время заседания Генассамблеи ООН проголосовать за призыв к РФ о немедленном выводе войск с украинской территории. В разговоре с «ПолитРоссией» Бредихин выразил мнение, что результаты этого голосования станут для Запада и киевского режима настоящей неожиданностью.

В частности, многие страны из Африки и Азии не станут поддерживать западный проект. Москва добилась серьезных дипломатических успехов в этих регионах, о чем свидетельствуют саммиты ШОС и Россия-Африка.

«Из неожиданностей может быть позиция тех стран Африки, которые ранее выказывали поддержку подобным резолюциям. Это же касается и стран Азии», — подчеркнул политолог.

Ранее сообщалось, что специальная сессия Генассамблеи ООН по Украине возобновится 22 февраля.
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