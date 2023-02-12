Переживший инсульт Николай Носков сорвал собственный концерт в Перми

Мероприятие в Перми состоялось 8 февраля. Зрители рассказали, что прождали начала выступления 35 минут, пишет местный Telegram-канал «Звезда». После этого на сцене появился не Носков, а другой исполнитель, не заявленный в программе. Он подталкивал аудиторию к аплодисментам и говорил, что певец вот-вот появится.