Переживший инсульт Николай Носков сорвал собственный концерт в Перми

Певец Николай Носков сорвал свой концерт, который должен был состояться в пермском ДК имени Солдатова. Зрители пожаловались на поведение артиста.
Мероприятие в Перми состоялось 8 февраля. Зрители рассказали, что прождали начала выступления 35 минут, пишет местный Telegram-канал «Звезда». После этого на сцене появился не Носков, а другой исполнитель, не заявленный в программе. Он подталкивал аудиторию к аплодисментам и говорил, что певец вот-вот появится.
Неизвестный артист исполнил несколько песен. Затем публике объявили, что концерт прерывается из-за плохого самочувствия Носкова.
После не заявленный в программе исполнитель продолжил выступать. Затем Носков все же появился на сцене, причем с начала мероприятия к тому моменту прошло полтора часа.
По словам зрителей, певец исполнил всего две песни. Третью композицию артист прервал и ушел со сцены.
«Это полное неуважение к зрителям демонстрацией артиста, неготового к публичным выступлениям, плохо выговаривающего слова, который вышел на сцену с опозданием в полтора часа», — возмутился один из посетителей концерта.
Зритель утверждает, что на просьбу продолжить выступление Носков отреагировал ненормативной лексикой. Из-за этого поклонники решили, что певец был пьян.
Теперь посетители концерта требуют вернуть деньги за билеты. По их мнению, организаторы должны были следить за состоянием артиста. Поклонники из Перми напомнили, что даже после инсульта Носков успешно выступает в других местах.
«Все нахождение артиста на сцене выглядело как издевательство, прежде всего над самим Носковым», — отметил один из зрителей.
Напомним, певец перенес инсульт в 2017 году. СМИ писали, что у артиста была парализована правая часть тела.
После реабилитации Носков вернулся к выступлениям. На концертах он обычно сидит в кресле, но на недавнем выступлении в Екатеринбурге смог ненадолго встать на сцене.