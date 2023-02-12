Всемирный день брака: психолог Миллер объяснила, как вернуть гармонию в семейные отношения

Женщинам важно понять, что брак – это не конечная точка и «пик» того, что нужно было добиться в жизни. Многие девочки растут с одной лишь мыслью: «удачно выйти замуж». А что потом? Как быть главным человеком в жизни своего мужа? Как сделать так, чтобы вы были не только семьей со штампом в паспорте, но и любовниками, лучшими друзьями?