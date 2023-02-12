Всемирный день брака: психолог Миллер объяснила, как вернуть гармонию в семейные отношения

12 февраля отмечается Всемирный день брака. Праздник был учрежден компанией Worldwide Marriage Encounter, главной задачей которой является помощь семейным парам в улучшении их отношений.
Со временем многие семейные пары сталкиваются с рутиной и бытом, что может быстро перерасти в скуку и раздражение у партнеров. Психолог Александра Миллер во время беседы с корреспондентом ФАН рассказала, как вернуть чувство счастья и радости в брак, и жить в гармонии друг с другом.
«Можно и нужно чаще говорить друг другу комплименты, устраивать сюрпризы, подчеркивать достоинства партнера. Не нужно бояться конфликтов, потому что именно они выводят отношения на новый уровень и не создают напряжения», – сообщила психолог.
Женщинам важно понять, что брак – это не конечная точка и «пик» того, что нужно было добиться в жизни. Многие девочки растут с одной лишь мыслью: «удачно выйти замуж». А что потом? Как быть главным человеком в жизни своего мужа? Как сделать так, чтобы вы были не только семьей со штампом в паспорте, но и любовниками, лучшими друзьями?
«Здесь целая ювелирная работа, сотканная из женской мудрости и любви. Мужчина счастлив там, где его рады видеть, где он чувствует внимание, заботу и поддержку, невзирая на все трудности, которые встречаются на пути», – объяснила Александра Миллер.
Создать состояние праздника в доме – задача женщины, заметила психолог. Быт съедает, остужает чувства и былую страсть, поэтому желательно делать праздник даже из обычного семейного ужина: праздничная посуда, красивые салфетки, вкусные блюда и, конечно же, красивая хозяйка.
«Сейчас уже ни для кого ни является роскошью домработница или няня – делегируйте свои обязанности, уделяйте время любимому мужчине. Также не забывайте про расслабляющие массажи и совместное принятие ванны с пеной», – отметила специалист.
Еще один момент, где женщины допускают огромную ошибку – уделяют больше внимания детям. Не создавайте такую ситуацию, где мужчина будет чувствовать себя не нужным и не важным, чтобы потом не кусать локти.
«Наполняйтесь позитивом, черпайте вдохновение всюду: выставки, концерты, живопись, spa-процедуры, красивая одежда, поездки с подругами. Все это создаст ощущение легкости и наполненности. Именно такая женщина является сексуальной и привлекательной, нежели та, которая встречает мужа со сдвинутыми бровями и сковородкой», – заключила Александра Миллер.
Ранее психолог Анастасия Шакирова рассказала о пользе арт-терапии.