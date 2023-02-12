Быть с народом, а не пузо греть: депутат Кармазина воззвала к совести чиновников

Российским госслужащим следует не думать том, как получше отдохнуть, а поучиться трудолюбию у президента РФ Владимира Путина. С таким призывом выступила в беседе с ФАН депутат Госдумы, заслуженный экономист Российской Федерации Раиса Кармазина.
Широкое одобрение в СМИ получила озвученная предпринимателем Евгением Пригожиным инициатива запретить чиновникам выезжать за границу на отдых в период СВО. Отмечается, что такое поведение государственных служащих может привести к деморализации и расколу внутри российского общества.
«Какой сейчас отдых? Это люди, которые вообще ничего не соображают! Если кто-то пришел в политику и считает, что ему нужно отдыхать, нужно уходить из политики. Разве можно так поступать в такой ситуации. Пусть проедут и посмотрят в глаза женам, детям, матерям, отцам призванных на СВО. Поехал и помог этим людям! Они же защищают мир в наших домах», — прокомментировала депутат Госдумы.
Раиса Кармазина также подчеркнула, что многим российским чиновникам следовало бы брать пример с главы нашего государства.
«Они что не видят, как работает президент? Он вообще спит или нет? Мне кажется, он сутками работает за всех нас. Мы за широкой спиной. Какой отдых? Сейчас разве до этого!» — пояснила собеседница ФАН.
Кроме того, она добавила, что в настоящее время все, у кого есть такая возможность, должны думать в первую очередь о том, как помочь участникам спецоперации и их близким.
«Власть должна быть со своим народом, а не пузо греть где-то на берегах! Если хочешь отдохнуть — иди к этим людям, помогай им, как волонтеры. Когда люди помогают, спрашивают, что нужно, не называют фамилию, я считаю, это и есть патриотизм», — подытожила народная избранница.
Ранее депутат Госдумы Александр Жуков в беседе с ФАН поддержал инициативу бизнесмена Евгения Пригожина. По словам собеседника, в период проведения СВО чиновникам не следует выезжать на отдых за границу.