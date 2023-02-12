Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Количество погибших при падении в шахту лифта в Новой Москве увеличилось до двух

Происшествия
Количество погибших при падении в шахту лифта в Новой Москве увеличилось до двух

Число рабочих, получивших смертельные травмы при падении в шахту лифта в Новой Москве, возросло до двух. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Сам инцидент произошел на территории логистического центра аэропорта Внуково в поселении Марушкинское. Там пять человек сорвались с семиметровой высоты. Изначально было известно об одном погибшем, позже еще один рабочий скончался в больнице.

Трое пострадавших остаются в медучреждении. Им оказывают необходимую помощь. Правоохранители возбудили уголовное дело.
новая москва лифт падение гибель
Военкоры ФАН
Лучшие в аду