Количество погибших при падении в шахту лифта в Новой Москве увеличилось до двух

Число рабочих, получивших смертельные травмы при падении в шахту лифта в Новой Москве, возросло до двух. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Сам инцидент произошел на территории логистического центра аэропорта Внуково в поселении Марушкинское. Там пять человек сорвались с семиметровой высоты. Изначально было известно об одном погибшем, позже еще один рабочий скончался в больнице.
Трое пострадавших остаются в медучреждении. Им оказывают необходимую помощь. Правоохранители возбудили уголовное дело.